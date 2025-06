È morto Brian Wilson fondatore dei Beach Boys | da Surfin’ USA a Pet Sounds addio al genio del pop californiano

Abbiamo perso un’icona che ha ridefinito la musica americana: Brian Wilson, genio dei Beach Boys e creatore di capolavori come "Pet Sounds", ci ha lasciato all’età di 82 anni. La sua visione orchestrale e malinconica ha rivoluzionato il pop californiano e il panorama musicale globale. Wilson si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, lasciando un’eredità indelebile. La sua musica continuerà a vivere, ispirando generazioni future.

