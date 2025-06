È morto Brian Wilson fondatore dei Beach Boys | anima inquieta e spensieratezza californiana così rivoluzionò il pop video

Addio a Brian Wilson, leggendario fondatore dei Beach Boys e icona della musica californiana. La sua anima inquieta e il suo talento rivoluzionario hanno plasmato generazioni di appassionati, lasciando un’eredità indelebile nel panorama del pop. La scomparsa del compositore, avvenuta a pochi giorni dal suo 83° compleanno, segna la fine di un’epoca e ci invita a riflettere sulla sua incredibile influenza. La musica di Wilson continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.

È morto a pochi giorni dal suo 83esimo compleanno un mito della musica pop americana e non solo: Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys. La notizia della scomparsa dell’artista californiano è stata data dalla famiglia sui suoi social media: «Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson. In questo momento siamo senza parole. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy, poiché la nostra famiglia è in lutto. Sappiamo di condividere il nostro dolore con il mondo. Con amore e misericordia». Da tempo la stessa famiglia aveva reso noto che Wilson soffriva di un «grave disturbo neurocognitivo» e stava assumendo farmaci per la demenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it