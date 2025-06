E' morto Brian Wilson co-fondatore dei Beach Boys

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-fondatore dei Beach Boys, all’età di 82 anni. Icona della musica surf e autore di canzoni intramontabili come "California Girls" e "I Get Around", Wilson ha lasciato un’eredità musicale indimenticabile che ha plasmato intere generazioni. La sua voce e il suo talento continueranno a vivere nei cuori di fans e musicisti di tutto il mondo, testimoniando il suo inestimabile contributo alla storia del rock.

Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys, e' morto a 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia senza fornire immediate ulteriori informazioni. Alle spalle Wilson ha lasciato un catalogo di successi come California Girls, I Get Around e Don't Worry Baby che hanno reso il complesso californiano uno dei più popolari del rock a stelle e strisce degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys

