È morto Brian Wilson addio al mito che fondò i Beach Boys I suoi brani eterni e la malattia | aveva 82 anni

Abbiamo il cuore spezzato nel dover annunciare la scomparsa di Brian Wilson, il genio che ha dato vita ai Beach Boys e alle melodie senza tempo che hanno conquistato generazioni. A 82 anni, l’icona della musica pop e rock lascia un’eredità eterna, nonostante le sfide della malattia. La sua musica continuerà a vivere nel cuore di tutti noi, ricordandoci che il suo talento è destinato a resistere per sempre.

È morto a 82 anni Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys e una delle figure centrali della musica pop e rock dello scorso secolo. Considerato da molti uno dei più grandi geni della storia della musica, meno di due anni fa gli era stata diagnosticata una grave forma di demenza. A dare l’annuncio è stata la famiglia con un post su Instagram, in cui non vengono specificati né il luogo né la causa del decesso. «Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che il nostro amato padre, Brian Wilson, è morto», scrivono le due figlie. «Siamo senza parole in questo momento. Per piacere chiediamo rispetto della nostra privacy in questo momento. 🔗 Leggi su Open.online