È morta Luciana Violini la nonna di Fedez | Ciao nonna Ciana

Con un messaggio carico di affetto e nostalgia, Fedez ha annunciato la scomparsa della cara nonna Luciana, conosciuta da tutti come nonna Ciana. A 94 anni, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita del rapper e di chi le voleva bene, raccontando momenti di amore e famiglia che resteranno sempre nel cuore. La perdita di una donna così speciale segna un addio doloroso ma anche un omaggio ai valori di affetto e radici profonde.

Si è spenta all'età di 94 anni nonna Luciana, la nonna di Fedez. Lo ha annunciato il rapper con una storia e un post sul suo profilo Instagram nel quale ha ripercorso alcuni momenti iconici che hanno visto 'nonna Ciana' protagonista nella vita del nipote. Sui social Federico Lucia ha scritto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - È morta Luciana Violini, la nonna di Fedez: "Ciao nonna Ciana"

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

