È morta Luciana Violini chi era la nonna di Fedez e il messaggio d’addio sui social

È con grande dolore che condividiamo la notizia della scomparsa di nonna Luciana Violini, amata nonna di Fedez, scomparsa all’età di 94 anni. Il rapper ha emozionato i fan con un ricordo affettuoso sui social, ricordando i momenti speciali vissuti con lei e rendendo omaggio alla sua memoria. La sua presenza rimarrà impressa nei cuori di molti, testimoniando l’amore e i valori tramandati nel tempo.

Si è spenta all’età di 94 anni nonna Luciana, la nonna di Fedez. Lo ha annunciato il rapper con una storia e un post sul suo profilo Instagram nel quale ha ripercorso alcuni momenti iconici che hanno visto ‘nonna Ciana’ protagonista nella vita del nipote. Sui social Federico Lucia ha scritto: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Fu proprio Fedez a portarla online, aprendole un profilo Instagram che ha raccolto oltre 150 mila follower. Nonna Luciana ha partecipato spesso ai contenuti social del nipote, ma anche alla sua vita pubblica e artistica: l’abbiamo vista alla finale di X Factor, nei video promozionali e soprattutto nella serie The Ferragnez su Prime Video, dove ha conquistato tutti con il suo spirito affettuoso e il suo fare schietto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morta Luciana Violini, chi era la nonna di Fedez e il messaggio d’addio sui social

