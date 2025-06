È morta Luciana la nonna di Fedez | Ci mancherai tanto

Il mondo di Fedez si è spezzato con la scomparsa della nonna Luciana, figura affettuosa e protagonista di momenti indimenticabili, anche nel documentario The Ferragnez. La perdita a 94 anni rappresenta un vuoto incolmabile per la famiglia, ma il suo ricordo vivrà nei cuori di chi l’ha amata. Con affetto e nostalgia, il cantante ha condiviso un tributo commovente, dimostrando quanto l’amore e i ricordi siano eterni.

Lutto per Fedez: a 94 anni è morta la nonna materna Luciana, protagonista in passato anche di alcuni episodi di The Ferragnez, la docuserie che ha raccontato la quotidianità del matrimonio (poi terminato) con Chiara Ferragni. «Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto», ha scritto Fedez su Instagram, accompagnando poi il post con una carrellata di foto scattate insieme. Tra i numerosi ‘Mi piace’ anche quello dell’ex moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morta Luciana, la nonna di Fedez: «Ci mancherai tanto»

