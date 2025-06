È morta la nonna di Fedez | triste annuncio l’ultimo incidente e il ricovero

Con un cuore colmo di dolore, Federico Lucia ha condiviso la perdita della dolce nonna Luciana Violini, conosciuta come "nonna Ciana", scomparsa all’età di 94 anni. Un addio che ha sconvolto fan e amici, ricordando una figura amatissima che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di Fedez e nel cuore di molti. La sua memoria continuerà a vivere attraverso i ricordi e le storie di chi l’ha amata.

Luciana Violini, amata nonna di Fedez, è morta all’età di 94 anni. A dare l’annuncio è stato lo stesso Federico Lucia attraverso un toccante post su Instagram, in cui ha condiviso un carosello di immagini insieme a lei. Nota al pubblico come “ nonna Ciana ”, era diventata una vera e propria icona familiare per i fan del rapper, apparendo più volte anche nella serie The Ferragnez. La notizia ha commosso il web e l’intero mondo dello spettacolo. Il post commosso di Fedez su Instagram. “ Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia ”, ha scritto Fedez su Instagram. Il post, pubblicato poche ore fa, raccoglie una serie di scatti emozionanti con la nonna. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - È morta la nonna di Fedez: triste annuncio, l’ultimo incidente e il ricovero

