È morta la nonna di Fedez aveva 95 anni | il messaggio commosso su Instagram

La scomparsa di Luciana Violini, la nonna di Fedez, ha profondamente scosso il mondo del web e non solo. Con i suoi 95 anni, era una figura amata, capace di portare allegria e saggezza attraverso le sue storie di tarocchi e il suo spirito vivace. La notizia, condivisa con emozione dal rapper sui social, ha lasciato un vuoto incolmabile. Un tributo a una donna che ha saputo conquistare cuori e sorrisi, ricordandoci l’importanza di vivere con leggerezza e amore.

C'era una nonna, tra le più amate del web. Una nonna che leggeva i tarocchi, che faceva ridere Fedez, che su Instagram si definiva "imprenditrice digitale" e che con i suoi 95 anni portati con ironia e dolcezza era riuscita a conquistare tutti. Luciana Violini, la nonna di Fedez, se n'è andata. A darne notizia è stato proprio il cantante, con una storia su Instagram che in poche parole ha commosso tutti. Morta la nonna di Fedez, aveva 95 anni. " Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto". Con queste parole semplici e cariche di amore, Fedez ha annunciato la scomparsa della sua adorata nonna, Luciana Violini, venuta a mancare all'età di 95 anni.

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: "Ci mancherai tanto"

