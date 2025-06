È deceduto l' anziano che si è schiantato con un furgoncino su una rotatoria di Spoltore FOTO

Tragedia a Spoltore, dove la collisione tra un furgoncino e una rotatoria si è conclusa in dramma: purtroppo, l'anziano di 83 anni alla guida del veicolo ha perso la vita. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra via Pescarina e la strada regionale 602, ha scosso tutta la comunità. Le cause sono ancora da chiarire, ma il dolore per questa perdita è palpabile.

Purtroppo non ce l'ha fatta l'anziano di 83 anni che ha avuto un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 16:15 all'incrocio tra via Pescarina e la strada regionale 602. L'83enne era alla guida di un furgoncino Citroen Nemo quando, per cause da accertare, è finito contro la rotatoria.

