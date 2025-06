E' allarme salute mentale in carcere | quasi il 30% dei detenuti è soggetto a disturbi psichici

L’allarme sulla salute mentale in carcere è più che mai attuale: quasi il 30% dei detenuti italiani, e il 28,6% nelle carceri dell’Emilia-Romagna, affronta disturbi psichici e comportamentali. Tra queste persone, il 39,4% soffre di patologie croniche come malattie cardiovascolari, diabete o problemi respiratori, evidenziando la necessità di interventi mirati. È urgente riflettere e agire per garantire dignità e supporto a chi vive questa difficile realtà.

