Dzeko Bologna arriva la prima grande offerta nei confronti del centravanti bosniaco La situazione rossoblu

L’attesa intorno a Edin Dzeko si fa sempre più intensa: il Bologna ha presentato la prima importante offerta, aprendo nuove prospettive per il futuro del centravanti bosniaco. I giorni cruciali del calciomercato potrebbero segnare una svolta nella strategia rossoblù, con le voci che si moltiplicano e un possibile accordo ormai vicino. La trattativa si infiamma, e tutti si chiedono: sarà questa la volta buona?

Dzeko Bologna, arriva la prima offerta della squadra rossoblu. La situazione attuale in ottica calciomercato Sono giorni cruciali per il possibile arrivo di Edin Dzeko al Bologna. Secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio, da ambienti vicini al giocatore emerge che non ci sarebbero ostacoli di natura economica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dzeko Bologna, arriva la prima grande offerta nei confronti del centravanti bosniaco. La situazione rossoblu

In questa notizia si parla di: dzeko - bologna - arriva - prima

Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo - Edin Dzeko, il bomber bosniaco con 381 gol nel suo palmarès, punta su Bologna per il suo ritorno in Serie A.

Corriere dello Sport - Il Bologna si lancia su Pio Esposito, ma anche Dzeko rimane in prima fila Partecipa alla discussione

“CORRIERE DI BOLOGNA” * 03/06/2025 «PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO» http://dlvr.it/TL7Q6B Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Il Bologna fa davvero sul serio per Dzeko: i dettagli della proposta a Edin; Mercato – Bologna-Dzeko, c’è la prima offerta dei rossoblù; Calciomercato Bologna – Van Bommel prima scelta in attacco. Dietro, piace Ghilardi.

Dzeko Bologna, arriva la prima grande offerta nei confronti del centravanti bosniaco. La situazione rossoblu - La sensazione è che siamo arrivati al momento decisivo: Bologna e Dzeko si guardano negli occhi e, salvo sorprese dell’ultima ora, il matrimonio sportivo potrebbe presto diventare realtà.

Mercato – Bologna-Dzeko, c’è la prima offerta dei rossoblù - Per il Bologna, entra nel vivo la trattiva con Dzeko: presentata la prima offerta formale.