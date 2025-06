Dune e Jodorowsky | il film mai nato che ha segnato un’epoca

Dune e Jodorowsky: il film mai nato che ha segnato un’epoca. Può un gigantesco fallimento trasformarsi nella scintilla di un’intera generazione di creativi? La risposta risiede in una delle saghe sci-fi più barocche della letteratura, “Dune”, e nell’ambizione visionaria di Alejandro Jodorowsky. Anche un debacle milionaria può diventare un’ispirazione immortale, alimentando sogni e storie che resistono nel tempo. Scopriamo come un’idea abortita abbia plasmato il futuro del cinema e della cultura pop.

Può un colossale, gigantesco fallimento diventare la scintilla vitale di un'intera generazione di grandi storie? Forse, se tutto nasce da una delle saghe sci-fi più barocche della letteratura, ossia Dune, e se una mente lisergica come quella di Alejandro Jodorowsky convergono, anche un debacle milionaria può rivelarsi un grande successo. Parlando di Dune sul grande schermo si pensa alla trasposizione di David Lynch, flop al botteghino odiato dal suo stesso regista e divenuto solo in seguito un cult, e alla recente visione di Denis Villeneuve. Opere a modo loro seminali, titaniche nella volontà di rendere la pienezza del concept di Frank Herbert, ma non così folli e sregolate come il progetto avviato da Jodorowsky, mai arrivato in sala ma considerato, a pieno titolo, un momento centrale della pop culture.

