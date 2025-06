Due settimane in suite senza pagare | arrestato truffatore seriale era l'incubo degli albergatori

Una truffa da capogiro: due settimane in suite di lusso senza pagare, lasciando gli albergatori sul filo del rasoio. Alfonso Fabrizio Russo, 48 anni, arrestato a Castelvetro, aveva già mietuto vittime in numerosi hotel del Nord Italia, impersonando un ospite inatteso. La sua evasione milionaria ha finalmente incontrato il suo epilogo? Scopriamo come questo incubo abbia preso fin troppo presto una piega decisiva.

Alfonso Fabrizio Russo, 48 anni, è stato arrestato a Castelvetro (Modena) dopo aver soggiornato due settimane in una suite, ovviamente senza pagare. È accusato di insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona, reati già commessi in decine di hotel del Nord Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: settimane - suite - pagare - arrestato

Due settimane gratis nella suite più lussuosa dell'albergo: in manette specialista delle vacanze "a scrocco" - Scopri come un uomo di 48 anni, specialista delle vacanze a scrocco, aveva ideato un ingegnoso sistema per vivere in suite di lusso senza pagare, approfittando di soggiorni prolungati e consumazioni gratuite.

Alberto Trentini, 46 anni, si trovava in Venezuela come cooperante per l’ong Humanity & Inclusion quando è stato arrestato, il 15 novembre 2024. Dopo il fermo a Guasdalito è stato trasferito nel carcere di El Rodeo I, a 30 km da Caracas. Per settimane non si Partecipa alla discussione

Arrestato due volte in meno di due settimane #Oristano Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Due settimane in suite senza pagare: arrestato truffatore seriale, era l'incubo degli albergatori; Modena, dorme due settimane nella suite di lusso senza pagare e dà fondo al frigobar: preso il truffatore seriale di hotel; Due settimane in suite senza pagare: il truffatore seriale degli alberghi di lusso colpisce anche a Modena.

Due settimane in suite senza pagare: arrestato truffatore seriale, era l’incubo degli albergatori - Alfonso Fabrizio Russo, 48 anni, è stato arrestato a Castelvetro (Modena) dopo aver soggiornato due settimane in una suite, ovviamente senza pagare ...

Due settimane in suite senza pagare: il truffatore seriale degli alberghi di lusso colpisce anche a Modena - Ha “colpito” anche in provincia di Modena Fabrizio Russo, noto alle cronache di larga parte d’Italia per le sue truffe in alberghi lussuosi, dove soggiornava senza pagare.