Due piccole pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza saranno curate a Bologna e Modena

Due piccole pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui una ragazzina di 11 anni affetta da Febbre del Mediterraneo, saranno accolte a Bologna e Modena per ricevere cure specialistiche. La sanità regionale si prepara con entusiasmo e professionalità per garantire loro un percorso di assistenza e speranza. Questa scelta rappresenta un gesto concreto di solidarietà e apertura umana, dimostrando come l’Italia possa fare la differenza nel momento del bisogno.

Ancora una volta l'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere pazienti bisognosi di cure provenienti dalla Striscia di Gaza. Per la serata di domani è previsto l'arrivo in regione di una ragazzina di 11 anni, affetta da Febbre del Mediterraneo, che nella fase di prim

#Salute. In arrivo nella serata di domani in #EmiliaRomagna due piccole pazienti provenienti da Striscia di #Gaza: saranno curate a #Bologna e #Modena. Fabi: "Massima disponibilità della nostra @RegioneER a offrire cure e supporto necessari"

