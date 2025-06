Due ore fuori casa di prima mattina I ladri si portano via anelli e contanti

Un breve viaggio, una fuga di sole ore, e quando i proprietari tornano, la loro tranquillità è stata sconvolta. I ladri, esperti e rapidi, sono entrati in casa forzando la porta e hanno trafugato preziosi anelli d’oro e denaro contante, lasciando dietro di sé solo il caos. Un episodio che ricorda quanto sia importante garantire la sicurezza domestica anche nei momenti più brevi. La loro vicenda ci invita a riflettere sulla prevenzione e sulla protezione del nostro patrimonio.

I proprietari sono stati fuori casa solo per un paio d’ore, tra le 8 e le 10 di lunedì. Ma al loro rientro hanno trovato la porta dell’ingresso forzata e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile in via Cernaia. I ladri si sono introdotti in casa e hanno rubato due anelli d’oro e circa 200 euro in contanti, quello che hanno trovato mettendo a soqquadro alcune stanze, concentrando la loro attenzione in camera da letto e cucina. Sapevano forse di avere poco tempo a disposizione e pare che abbiano fatto in fretta, senza rimanere più di qualche minuto nella casa presa di mira, arraffando quello che hanno trovato e allontanandosi prima che il furto venisse scoperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due ore fuori casa di prima mattina. I ladri si portano via anelli e contanti

In questa notizia si parla di: casa - fuori - ladri - anelli

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

Roberto Bo Colpo nel negozio del centro commerciale. I ladri aprono la vetrina senza far scattare l’allarme Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Ladri irrompono in casa e fanno razzia di ori: migliaia di euro di bottino. «Ma la cosa peggiore è il trauma s; Mentre veglia il papà morto, i ladri entrano in casa: svaligiata la cassaforte; I proprietari sono in vacanza e i ladri svaligiano casa, via con oggetti preziosi.

Due ore fuori casa di prima mattina. I ladri si portano via anelli e contanti - Ma al loro rientro hanno trovato la porta dell’ingresso forzata e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con ...

Massimo Ferrero, ladri svuotano la sua casa a Roma: «Hanno devastato tutto. Le pattuglie erano ai seggi per il referendum» - Prima hanno citofonato, per esser sicuri che non ci fosse nessuno e poi, a volto scoperto e impuniti, sono entrati in azione.