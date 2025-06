Due mondi una tavola a Taormina

Il 12 giugno, il ristorante Batu del Grand Hotel San Pietro di Taormina si trasforma in un palcoscenico culinario per “Due mondi, una tavola”: un evento esclusivo alle ore 19.30, dove la passione per la cucina siciliana incontra l’arte dei suoi talenti emergenti. Protagonisti della serata saranno Luca Miuccio... preparatevi a un viaggio sensoriale indimenticabile, dove i sapori si fondono in un’armonia straordinaria.

LA PLAGE RESORT TAORMINA SCENOGRAFIA NATURALE PER LA SERATA DI INAUGURAZIONE DEL TAORMINA FILM FESTIVAL Martedì 10 giugno la cena d’apertura con ospiti internazionali nel resort sulla spiaggia di fronte Isola Bella Taormina Film F Partecipa alla discussione

