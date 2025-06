Due medici nell’inferno di Gaza | Le vere vittime sono i bimbi Curiamo le ferite con l’aceto

Due medici nell'inferno di Gaza: le vere vittime sono i bambini. Federica Iezzi e Michela Paschetto, testimoni oculari attraverso le loro missioni con Medici Senza Frontiere ed Emergency, hanno condiviso storie toccanti di dolore e speranza. Le loro parole, intense e sincere, ci ricordano l'importanza di ascoltare le voci di chi vive la tragedia sulla propria pelle. Ad ascoltare i loro interventi ieri nell’auditorium ‘Totti’...

Federica Iezzi e Michela Paschetto hanno registrato con i loro occhi la tragedia di Gaza e ieri hanno provato a raccontarla attraverso storie ed esperienze vissute nella Striscia durante le loro missioni per conto di Medici Senza Frontiere e Emergency. Racconti potenti che solo i testimoni oculari, scevri da condizionamenti di parte e ‘per sentito dire’, possono trasmettere. Ad ascoltare i loro interventi ieri nell’auditorium ‘Totti’ dell’ospedale di Torrette erano almeno in 200. L’iniziativa "Gaza, assedio all’umanità – Fallimento dei diritti umani e sanitari in un crimine ancora in corso" ha mostrato, se ce ne fosse bisogno, la vicinanza dell’opinione pubblica a un tema internazionale così delicato che tocca le coscienze, soprattutto degli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due medici nell’inferno di Gaza: "Le vere vittime sono i bimbi. Curiamo le ferite con l’aceto"

