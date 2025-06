Due italiani nelle liste degli irregolari di Trump | uno già espulso l’altro verso l’Italia

Due italiani sono finiti nelle liste degli stranieri irregolari negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump. Uno è stato già espulso, l'altro sta per essere rimpatriato in Italia. Questa delicata situazione solleva interrogativi sulle politiche migratorie e sui diritti dei cittadini coinvolti. Tajani ha commentato: “Le prime...”, sottolineando l’attenzione italiana su questa vicenda complessa e in evoluzione.

Ci sono 2 italiani nella lista Usa degli stranieri che si trovano illegalmente negli Stati Uniti e che l’amministrazione Trump ipotizza di trasferire a Guantanamo, di questi uno è stato già espulso e l’altro è in via di espulsione verso l’Italia. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. Le parole di Tajani sugli italiani nelle liste Trump. In mattinata il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva spiegato che, secondo “le prime informazioni che però vengono dal dipartimento per la Sicurezza nazionale “, “Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri, cosa che invece l’Italia ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta” a fare, “quindi non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it