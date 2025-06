Due giovani karateka aquilani conquistano la Nazionale Fijlkam | convocazione prestigiosa

Due giovani e talentuosi karateka aquilani, Federico Arnone e Filippo Morelli, hanno raggiunto un traguardo straordinario: la convocazione nella Nazionale Giovanile Fijlkam. Questa prestigiosa opportunità testimonia il loro impegno e le doti eccezionali coltivate al Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, aprendo le porte a una futura brillante carriera sportiva. La loro partecipazione al raduno di Riccione rappresenta un passo importante verso il successo e la crescita nel mondo del karate.

L'Aquila - Federico Arnone e Filippo Morelli, talenti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, convocati per il raduno giovanile Fijlkam a Riccione dal 13 al 15 giugno. Grazie all’impegno costante e ai risultati di rilievo, due karateka del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Federico Arnone e Filippo Morelli – sono stati convocati nella Nazionale Italiana giovanile Fijlkam. Il seminario federale è in programma a Riccione dal 13 al 15 giugno, offrendo ai due atleti un’importante occasione di crescita tecnica. La selezione è avvenuta in virtù delle elevate prestazioni ottenute nei tornei inseriti nel ranking nazionale e internazionale, valutate dai tecnici federali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv