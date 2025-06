Due cani insieme ai detenuti | Con loro addio ai brutti pensieri

Immaginate due cani che, al fianco dei detenuti, trasformano il carcere in un faro di speranza e rinascita. "Il cane ti distrae e ti fa dimenticare i brutti pensieri" è la voce di chi ha sperimentato in prima persona il potere terapeutico di questo progetto, nato nel 2020. Con “Qua la zampa”, si apre una strada nuova, fatta di empatia e seconda possibilità , dimostrando che anche nelle mura più dure può germogliare il cambiamento.

"Il cane ti distrae e ti fa dimenticare i brutti pensieri". Un detenuto di Torre del Gallo sintetizza così che cosa significhi per lui partecipare a “Qua la zampa“, progetto nato nel 2020 per promuovere lo sviluppo di approcci integrati al problema della detenzione attraverso la relazione con gli animali. "L’idea è portare i cani in carcere – spiega Angela Gregorini, assessore al Benessere aninale che ha lavorato con Giampaolo Anfosso che ha la delega alla Partecipazione e alla Sanità – affinchĂ© i detenuti se ne prendano cura, diano un senso alla loro permanenza in carcere e imparino le responsabilitĂ ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due cani insieme ai detenuti: "Con loro addio ai brutti pensieri"

