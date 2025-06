Due anni senza Silvio Berlusconi ma per la generazione Z è immortale | è lui la vera star

Due anni senza Silvio Berlusconi, ma per la Generazione Z, lui resta immortale. Il 12 giugno 2023, il mondo ha perso un'impronta indelebile: l’imprenditore, politico e protagonista della scena italiana. Mentre istituzioni e familiari onorano la sua memoria, sorprende scoprire come la nuova generazione lo consideri ancora un’icona senza tempo. Il ricordo di Palazzo Madama e della sua eredità si intreccia con il fascino di un leader che, per molti, vive per sempre.

Due anni senza Silvio Berlusconi. Il 12 giugno del 2023 moriva l'imprenditore capace di realizzare il più grande gruppo mediatico europeo, di diventare il presidente più vincente della storia del calcio e, non in ultimo, il più longevo leader politico e primo ministro della Repubblica. Oggi il ricordo di istituzioni e familiari mentre sorprende il dato che, per la generazione Z, il Cavaliere sia immortale. Il ricordo di Palazzo Madama e della figlia Barbara. Maurizio Gasparri, capogruppo al senato di Forza Italia, ha ricordato, nell'applauso generale, la figura dello statista milanese. "Pronunciò in quest'Aula il suo ultimo discorso da senatore", prima della decadenza dal suo mandato, ha detto Gasparri, citando anche i "momenti di amarezza" da lui vissuti, dei quali anche Gasparri dice di essere stato "testimone".

