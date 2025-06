Due anni di sostegni all' imprenditoria locale 192 progetti finanziati dal Comune | Presto un nuovo bando

In questi ultimi due anni, il nostro territorio ha visto un autentico fermento imprenditoriale grazie a 192 progetti finanziati e a iniziative come 'Un negozio non è solo un negozio' e 'Impresa Prossima'. Con otto nuove imprese che si uniscono ai bandi comunali, è giunto il momento di riflettere sui risultati ottenuti e sui futuri passi. Nel report intitolato “Valore in crescita...” vengono illustrati i traguardi raggiunti e le opportunità che ci attendono.

Mentre otto nuove imprese si associano ai bandi comunali a sostegno dell'imprenditoria, in Consiglio vengono diffusi i risultati di due anni di attività - dal 2022 al 2024 - di 'Un negozio non è solo un negozio' e 'Impresa Prossima'. Contenuti all'interno del report intitolato "Valore in crescita.

