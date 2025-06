Due alberi a rischio caduta | intervento urgente di Amia in via Pallone a Verona

In via Pallone a Verona, due imponenti tigli minacciano di cadere, mettendo in allarme residenti e passanti. Dopo segnalazioni e un rapido sopralluogo degli esperti di Amia, è stato deciso un intervento urgente: il taglio dei alberi per garantire la sicurezza di tutti. Un intervento che, sebbene necessario, suscita anche riflessioni sulla tutela del verde cittadino e sulla gestione delle emergenze arboree.

Due tigli del lungo filare di via Pallone sono risultati essere ad alto rischio caduta e saranno tagliati nei prossimi giorni. Lo ha annunciato Amia, spiegando che la verifica è scattata a seguito di alcune segnalazioni. Gli esperti arboricoltori di Amia hanno effettuato subito un sopralluogo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Due alberi a rischio caduta: intervento urgente di Amia in via Pallone a Verona

In questa notizia si parla di: rischio - caduta - amia - pallone

Tremenda caduta al Giro, bruttissima botta per Giulio Ciccone: riparte dolorante, a rischio ritiro - Durante la 14ª tappa del Giro, Giulio Ciccone è protagonista di una pesante caduta sul pavé bagnato, riportando una botta violenta.

AMIA, Intervento urgente in via Pallone Due tigli del lungo filare di via Pallone sono risultati essere ad alto rischio caduta e saranno tagliati nei prossimi giorni. La verifica è scattata a seguito di alcune segnalazioni. Gli esperti arboricoltori di AMIA hanno effett Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Due tigli a rischio caduta in via Pallone, AMIA pronta a sostituirle; TIGLI A RISCHIO CADUTA, A BREVE SARANNO ABBATTUTI; Verona: intervento urgente sui tigli di via Pallone.

Due tigli a rischio caduta in via Pallone: scatta l’intervento urgente di Amia - Due tigli del filare alberato di via Pallone, a Verona, saranno abbattuti nei prossimi giorni per rischio crollo ...

Due tigli a rischio crollo, abbattimento urgente in via Pallone - Due tigli lungo via Pallone saranno abbattuti a causa del rischio elevato di caduta, a seguito di un’attenta verifica.