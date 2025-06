Droga controlli dell’Arma Trovate sotto un albero 236 pastiglie di ecstasy

I Carabinieri di Reggio Emilia hanno scoperto un importante sequestro di droga durante un'operazione mirata contro lo spaccio. In via Degani, sotto un albero, sono state trovate e sequestrate 236 pastiglie di ecstasy nascosta in due involucri di plastica. Un intervento che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere il fenomeno e garantire la sicurezza della comunità . La vicenda evidenzia quanto sia cruciale il ruolo dei cittadini nel segnalare attività sospette.

Alla base di una pianta pubblica i Carabinieri di Reggio Emilia hanno trovato e sequestrato due involucri di plastica, con all’interno 236 pastiglie di ecstasy. È successo ieri in città , in via Degani, zona Campovolo. I militari del nucleo operativo radiomobile di Reggio, che erano impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio di stupefacenti, erano stati avvisati da alcuni cittadini di movimenti sospetti nella zona. La Procura di Reggio, diretta da Calogero Gaetano Paci, ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti. I militari hanno svolto mirati servizi di osservazione e controllo con l’obiettivo di individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga, controlli dell’Arma. Trovate sotto un albero 236 pastiglie di ecstasy

Squalifica shock in Ligue 1: l’attaccante dell’Angers, Ibrahima Niane, è stato sospeso per due anni dopo essere risultato positivo all’ecstasy e alla MDMA. Come riportato da L’Équipe, i risultati dei controlli sul classe ‘99 erano già stati comunicati al club, che av Partecipa alla discussione

