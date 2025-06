drammatico incidente sulla cassia trattore si ribalta muore pensionato

Un tragico incidente sulla Cassia scuote la Valdelsa: Alessandro Mugnaini, 69enne pensionato di Barberino, ha perso la vita dopo che il suo trattore si è ribaltato vicino a Poggibonsi. Un evento improvviso e drammatico che ha sconvolto la comunità, ancora in attesa di chiarimenti sulle cause. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti coloro che lo conoscevano. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle attività agricole.

Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato. La tragedia è successa ieri mattina a San Filippo, frazione del comune di Barberino Val d'Elsa-Tavarnelle, nelle immediate vicinanze di Poggibonsi. La vittima è Alessandro Mugnaini, di 69 anni, pensionato, residente a Barberino, ma molto conosciuto in tutta la Valdelsa. Ancora da ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Erano da poco passate le 9, e l'uomo stava guidando il trattore a ruote lungo la Cassia che attraversa il centro abitato di San Filippo, al confine con il territorio di Poggibonsi. A un certo punto, all'incrocio con il bivio per Codilungo, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo agricolo si è rovesciato e il pensionato è rimasto sotto.