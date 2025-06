dramma nella zona industriale commercialista cade dal cavalcavia della statale e muore sul colpo

Una tragedia improvvisa scuote la periferia di Carinaro e Gricignano d’Aversa. Intorno alle 16, un uomo ha perso la vita precipitando dal cavalcavia della statale Nola-Villa Literno, lasciando sgomenti automobilisti e residenti. La scena del dramma si è consumata tra via Consortile e via Casignano, dove le autorità sono intervenute immediatamente. Un evento che solleva ancora una volta il velo sulla fragilità della vita e la necessità di attenzione e prevenzione.

Un dramma si è consumato nella zona industriale tra Carinaro e Gricignano d’Aversa. Intorno alle 16 un uomo è precipitato dal cavalcavia della statale Nola-Villa Literno tra via Consortile e via Casignano. A scoprire il corpo sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno allertato i. 🔗 Leggi su Casertanews.it