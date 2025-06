Dragon Trainer Nico Parker dopo agli insulti razzisti | Non mi importa di chi odia inclusività e cambiamento

Nico Parker, protagonista del remake live action di "Dragon Trainer" diretto da Dean DeBlois, ha deciso di rispondere con fermezza ai commenti razzisti e alle critiche sul suo casting. L'attrice, che interpreta Astrid Hofferson, ha dimostrato che il talento e l'inclusivit√† sono pi√Ļ importanti di pregiudizi e odio. La sua scelta di non lasciarsi intimidire √® un esempio di coraggio e progresso nel mondo dello spettacolo.

L'attrice protagonista del remake live action diretto da Dean DeBlois ha risposto a coloro che dissentono sulla sua scelta di casting. Nico Parker √® una delle protagoniste del nuovo film DreamWorks, Dragon Trainer, remake live action diretto da Dean DeBlois. La star interpreta Astrid Hofferson, sostituendo America Ferrera che diede la voce al personaggio nel film animato. Dopo la diffusione della notizia di casting che la riguardava, Nico Parker √® stata vittima di deplorevoli insulti razzisti e in un'intervista al The Times, Parker ha risposto direttamente a coloro che le hanno rivolto tali epiteti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Dragon Trainer, Nico Parker dopo agli insulti razzisti: "Non mi importa di chi odia inclusivit√† e cambiamento"

