Dragon Trainer | ecco perché è una saga animata così amata

Da un semplice villaggio di pescatori a un mondo fantastico popolato da draghi, "Dragon Trainer" ha conquistato generazioni con la sua magia e il cuore pulsante dell’amicizia. Ora, in occasione del 15° anniversario, arriva il tanto atteso live action: un’occasione per rivivere le avventure di Hiccup, Sdentato e Berk, mantenendo vivo lo spirito di quella meravigliosa saga animata. Ma cosa ci è rimasto davvero di quell’incanto?

La pellicola compie 15 anni e per l'occasione arriva il live action. Ma cosa ci è rimasto dell'originale animato? La magia dei draghi e l'amicizia più pura. "Questa è Berk. Io vivo qui. Abbiamo la pesca, la caccia e degli incantevoli tramonti. L'unico problema sono le infestazioni. In molti posti hanno topi o zanzare. Noi abbiamo. i draghi!" Così iniziava Dragon Trainer il film tratto dalla saga di libri per ragazzi Come addestrare un drago (How To Train Your Dragon) scritta da Cressida Cowell. In occasione del 15° anniversario della pellicola e dell'uscita dell'adattamento live action, distribuito sempre da Universal Pictures dal 13 giugno, andiamo a ripercorrere i motivi che l'hanno reso un franchise così riuscito e così amato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer: ecco perché è una saga animata così amata

In questa notizia si parla di: dragon - trainer - saga - così

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

Biglietti a prezzo ridotto e 2 film (Lilo & Stitch e Dragon Trainer) “no woke”: così le sale sono tornate piene Partecipa alla discussione

Biglietti a prezzo ridotto e 2 film (Lilo & Stitch e Dragon Trainer) “no woke”: così le sale sono tornate piene Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Dragon Trainer: ecco perché è una saga animata così amata; Biglietti a prezzo ridotto e 2 film (Lilo & Stitch e Dragon Trainer) no woke: così le sale sono tornate piene; Dragon Trainer: un’epica amicizia tra vichinghi e draghi.