Dragon trainer 2 live action | news e anticipazioni sul sequel

Il mondo di Dragon Trainer si prepara a riaccendere la passione dei fan con un emozionante live action, promettendo avventure mozzafiato e personaggi indimenticabili. Confermato da DreamWorks e Universal, il sequel si inserisce in un progetto ambizioso che espande l’universo dell’amata saga. Ma quando uscirà questa nuova meraviglia cinematografica? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i dettagli più attesi.

Il franchise di Dragon Trainer si prepara ad approdare sul grande schermo in una nuova versione, questa volta in chiave live action. La produzione, confermata da DreamWorks e Universal, prevede il rilascio di un sequel che si inserisce nel contesto di un progetto più ampio dedicato al ritorno della saga cinematografica. Di seguito, vengono analizzati i dettagli relativi alla data di uscita, al cast coinvolto e alla possibile trama. quando uscirà il nuovo film in live action?. Il secondo capitolo in versione live action di Dragon Trainer è previsto per il 11 giugno 2027, data ufficiale annunciata durante il CinemaCon 2025.

