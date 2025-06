dr martens presenta le adrian tassel loafer in nuovi colori

un omaggio alla nostra passione per l’artigianalità e l’innovazione. Questa tecnica unica dona a ogni paio un carattere distintivo, rendendo ogni scarpa un vero pezzo di arte. Scopri le nuove colorazioni delle Adrian Tassel Loafer di Dr. Martens e lasciati conquistare da uno stile che unisce tradizione e originalità, perfetto per esprimere la tua personalità in ogni occasione.

Nuove colorazioni . Ogni classico merita una rivisitazione originale. Per questo, l’iconica Adrian Tassel Loafer di Dr. Martens è stata reinventata in diverse varianti che vanno oltre la silhouette tradizionale. Dopo il successo della versione in rosso ciliegia, la loafer si presenta ora in nuove colorazioni grazie alla pregiata pelle Arcadia rub-off. “La pelle Arcadia rub-off rappresenta una parte fondamentale dell’eredità del nostro brand ed è da sempre simbolo dell’artigianalità Dr. Martens, con la sua finitura ricca e stratificata, immediatamente riconoscibile. Per questa stagione, l’abbiamo reinterpretata in quattro tonalità distintive — Verde, Giallo, Blu e Argento — non scelte solo per il loro impatto visivo, ma anche per il loro valore storico nel nostro archivio. 🔗 Leggi su 361magazine.com