Down Abbey 3 - Il Gran Finale | Julian Fellowes non esclude un quarto film anche se con attori diversi

Il fascino senza tempo di Downton Abbey conquista ancora, con Julian Fellowes che svela intriganti novità sul gran finale e sul futuro della saga. Mentre i fan si chiedono cosa riserva il destino degli amati personaggi, l'autore non esclude un quarto film, promettendo nuove emozioni e sorprese. La storia continua a sorprendere e a coinvolgere, mantenendo vivo il suo magico incanto.

In una lunga intervista su The Gilded Age, sulle sue condizioni di salute e Downton Abbey, Julian Fellowes ha parlato di Lady Violet, di cui si sentirà la presenza nel nuovo film, e non ha negato la possibilità di un quarto capitolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it