Dove vedere in tv Italia-Germania Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di volley e vuoi seguire l’emozionante sfida tra Italia e Germania nella Nations League 2025, sei nel posto giusto. Scopri orari, programmi, streaming e tutti i dettagli per non perderti neanche un punto di questa partita che promette spettacolo e rivalità storica. Pronto a tifare azzurri? Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questa emozionante sfida.

L’ Italia affronta la Germania, la squadra che vincendo nettamente lo scontro diretto, staccò il pass per Parigi 2024 attraverso il girone di qualificazione a settembre 2023. Si è andati vicinissimi anche all’ incrocio proprio ai Giochi Olimpici quando la Germania fu ad un passo da eliminare i padroni di casa della Francia, che poi recuperarono da 0-2 a 3-2 conquistando così la semifinale contro gli azzurri, che fu il viatico per il secondo oro olimpico consecutivo. Quella Germania, però, non sarà la stessa che affronterà l’ Italia domani, giovedì 12 giugno, alle 22.30 a Quebec City, nella seconda sfida della Volleyball Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

DIRETTA LIVE -Paola Egonu in dubbio nella seconda sfida dell'Italia in Nations League contro la Germania, che ha battuto due volte le azzurre in amichevole nelle scorse settimane. Problema ipotensivo per l'azzurra durante l'ultimo allenamento. Minuto per Partecipa alla discussione

Una buona Italia a tratti perde in casa con la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League LEGGI QUI https://www.palermolive.it/nations-league-litalia-perde-a-san-siro-con-la-germania-a-dortmund-si-puo-solo-vincere/ #NationsLeague #italia Partecipa alla discussione

