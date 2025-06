Douglas nuovo Spartacus | Mi vergogno di Trump

Un momento inaspettato e divertente ha interrotto la serata di Michael Douglas alla cerimonia di apertura del Taormina Film Festival. Tra battute e imprevisti, l’attore ha dimostrato ancora una volta il suo spirito ironico, regalando un ricordo memorabile ai presenti. La sua presenza, arricchita dal prestigioso riconoscimento, conferma che anche a 80 anni, Douglas sa come sorprendere e affascinare il pubblico. La scena si conclude con un sorriso collettivo e tanta curiosità sul futuro.

"È mia moglie! Mi sta chiamando, devo togliere la suoneria!". Un piccolo fuori programma per Michael Douglas sul palco della masterclass che l’ha visto protagonista ieri all’inaugurazione della 71ª edizione del Taormina Film Festival. Dall’altra parte della cornetta Catherine Zeta-Jones che avrà dovuto aspettare un po’ prima di potersi mettere in contatto con il marito. L’attore, 80 anni, è arrivato in Sicilia per ricevere il Taormina Excellence Achievement Award e celebrare i 50 anni di Qualcuno volò sul nido del cuculo, cult diretto da MiloÅ¡ Forman di cui fu produttore e che gli regalò un Oscar nel 1976. 🔗 Leggi su Quotidiano.net