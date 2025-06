Dopo mezzo secolo di lavori la Pedemontana è ultimata inaugurato l' ultimo tratto

Dopo quasi mezzo secolo di lavori, la Pedemontana 232 è finalmente completata e inaugurata, segnando un importante passo avanti per le infrastrutture della regione. Nel primo pomeriggio di oggi, l’ultimo tratto tra Cà di Sola e Castelnuovo Rangone è stato aperto al traffico, trasformando un sogno in realtà. Un risultato che testimonia dedizione, pazienza e impegno condiviso, aprendo nuove prospettive di sviluppo e mobilità per tutta l’area.

Nel primo pomeriggio di oggi - 46 anni dopo il primo tratto completato - è stato aperto al transito dell'ultimo stralcio della nuova Pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo Rangone. Un traguardo atteso da lungo, lunghissimo tempo.

Terminato l'ultimo tratto della Pedemontana, mercoledì 11 l'apertura al traffico - È un momento di grande festa per la nostra regione: mercoledì 11 giugno alle ore 16,00 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’ultimo tratto della Pedemontana, un progetto atteso da tempo che collega Cà di Sola a Castelnuovo Rangone.

