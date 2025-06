Dopo l’amputazione sono rinato grazie allo sport ma ora lo Stato mi ha abbandonato | la storia di Massimo

Dopo un'amputazione, la rinascita attraverso lo sport ha trasformato la vita di Massimo Castellani, portandolo a riscoprire forza e speranza. Ma ora, tra ostacoli economici e burocratici, il suo cammino si complica. La sua storia è un appello potente alle istituzioni: "Non fatemi smettere". Continua a leggere per scoprire come possiamo fare la differenza insieme.

Dopo l'amputazione della gamba Massimo Castellani ha vissuto mesi di depressione e isolamento. Lo sport lo ha aiutato a rinascere, ma ora rischia di fermarsi: le attrezzature per persone con disabilitĂ costano troppo e le informazioni per accedere ai fondi sono poco accessibile. Ha quindi lanciato un appello alle istituzioni: "Non fatemi smettere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Dopo l’amputazione sono rinato grazie allo sport, ma ora lo Stato mi ha abbandonato”: la storia di Massimo - Lo sa bene Massimo Castellani, 50 anni, che da quando nel gennaio 2024 ha subito l'amputazione della gamba destra ha sperimentato una lunga fase di depressione.

"Dopo l'incidente sono rinato grazie allo sport" - Sono cambiato tantissimo e dal punto di vista fisico è come se fossi rinato».