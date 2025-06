dopo la sberla ai referendum la sinistra riparta dai bocciati famosi

Dopo la sberla ai referendum, la sinistra sembra voler ripartire dai bocciati celebri, tra storie di fallimenti che si trasformano in successi. Nei media di questi giorni si parla di “bocciati che hanno fatto fortuna”, un tema intrigante che invita a riflettere sul valore delle sconfitte come opportunità di rinascita. Sarebbe bello se questa morale incoraggiante ispirasse un nuovo inizio, perché il futuro si costruisce anche grazie alle cadute e alle ripartenze.

Sui media in questi giorni va molto il tema " bocciati che hanno fatto fortuna ", e non si capisce se lo spunto proviene dagli scrutini scolastici in corso, o da quelli dei referendum di domenica e lunedì, conclusi sappiamo come. Sarebbe bello se la saggia e incoraggiante morale di questi articoli – non è la fine del mondo, questo fallimento non ti definisce, anzi, tante volte si è rivelato una battuta d'arresto provvidenziale, il prossimo anno andrĂ meglio – si potesse applicare anche ai cinque quesiti clamorosamente respinti dall'elettorato, e che potessero avere un'evoluzione analoga a quella di Pierfrancesco Favino, ex schiappa ripetente, oggi star cinematografica di caratura internazionale, o di Alberto Angela, che non superò l'esame di quinta elementare (e anche negli Anni 70, credetemi, era veramente difficile essere bocciati in quinta elementare), e oggi in pratica è il sommo sacerdote della divulgazione culturale e scientifica in televisione.