Oggi, mercoledì 11 giugno, l’ufficio postale di Capaci in via Abate Meli riapre al pubblico, segnando un importante passo avanti per i servizi ai cittadini. Grazie agli interventi del progetto Polis, la sede si presenta rinnovata e pronta a offrire prestazioni efficienti e all’avanguardia. Con questa riapertura, si rafforza il legame tra comunità e servizi essenziali, pronti a rispondere alle esigenze di tutti i residenti.

Riapre oggi (mercoledì 11 giugno) al pubblico l’ufficio postale di Capaci, in via Abate Meli, dopo gli interventi nell’ambito del progetto Polis. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dopo i lavori riapre l'ufficio postale di via Abate Meli: "Più servizi per i cittadini"

