dopo 32 anni di matrimonio la coppia sembra ancora innamorata come il primo giorno

sempre il mio rifugio, la mia forza e il mio amore incondizionato. La loro storia d’amore, così longeva e autentica, ci ricorda che la vera passione può durare per tutta la vita, ispirando tutti noi a coltivare con cura i sentimenti più preziosi.

L a regina Rania di Giordania ha voluto celebrare pubblicamente i 32 anni di matrimonio con re Abdullah II con una dedica condivisa su Instagram. L’occasione è l’anniversario delle nozze, avvenute il 10 giugno 1993. Nella foto pubblicata, i due sono ritratti in un abbraccio affettuoso, intimo e spontaneo. « Come faccio a non appoggiarmi al tuo cuore, un intero Paese si appoggia a te! Ogni anno sei il mio supporto e il mio compagno. Sarai sempre la mia casa», ha scritto la regina. Le parole hanno colpito il pubblico, raccogliendo migliaia di commenti e auguri da ogni parte del mondo. La semplicità dell’immagine ha reso il messaggio ancora più potente. 🔗 Leggi su Iodonna.it