Dopo 16 condanne definitive ottiene di uscire dal carcere per lavorare i giudici | Vuole cambiare vita

Dopo aver accumulato 16 condanne definitive, Daniele Trameli, 39 anni di Porto Empedocle, ottiene finalmente una seconda possibilità: i giudici approvano il suo affidamento in prova al servizio sociale, consentendogli di uscire dal carcere per affrontare un percorso di reinserimento e cambiamento. È un’opportunità che potrebbe segnare l'inizio di una nuova vita, lontana dai problemi del passato e aperta a nuove speranze.

