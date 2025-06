Dopo 150 anni i Leoni dell’Accademia di Belle Arti di Napoli vanno in restauro

Dopo 150 anni, i maestosi leoni dell’Accademia di Belle Arti di Napoli si preparano a tornare splendenti grazie a un importante restauro. Questi simboli storici, scolpiti su modelli in gesso da Tommaso Solari, sono stati temporaneamente trasferiti alla fonderia Del Giudice, dove risplenderanno di nuova vita. Un intervento reso possibile dall’impegno di Antonino Magliulo e del Consiglio di amministrazione, che preserva il patrimonio artistico della città.

La facciata monumentale dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ha temporaneamente una nuova veste, i due magnifici Leoni collocati ai lati della scalinata di accesso, fusione su modelli in gesso di Tommaso Solari, sono stati da pochi giorni trasferiti presso la fonderia Del Giudice dove saranno oggetto di un importante restauro. L’iniziativa si è resa possibile grazie all’intervento di Antonino Magliulo, membro del Consiglio di amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, di concerto con la presidente Rosita Marchese e il direttore Giuseppe Gaeta, e al principale sostegno del Lions Club Napoli Lamont Young, (con il quale l’Accademia ha sottoscritto un protocollo d’intesa), che nell’ambito delle sue attività d’impegno per la valorizzazione del patrimonio artistico e morale della città, ha attivato nel mese di dicembre 2024 una raccolta fondi con il contributo di numerosi partner e amici, in grande parte destinati al restauro delle prestigiose opere dell’Accademia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

