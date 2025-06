Dop e Igp pronto un piano da 14 milioni di euro

L’Emilia-Romagna si prepara a conquistare i mercati globali con un investimento di 14 milioni di euro, tra campagne di comunicazione mirate, partecipazioni a grandi eventi internazionali e supporto ai consorzi. Un piano strategico che mira non solo a valorizzare i pregi dei prodotti tipici, ma anche a contrastare le sfide dei dazi e rafforzare la presenza delle eccellenze regionali nel mondo. Un’occasione imperdibile per far brillare il gusto italiano oltre confine.

Campagne di comunicazione mirate, ‘missioni’ per i grandi eventi all’estero, aiuti ai consorzi: l’ Emilia-Romagna stanzia 14 milioni, anche di fondi Ue, per promuovere quest’anno i propri prodotti agroalimentari tipici sui mercati internazionali. Un piano anti- dazi che per circa metà (7,1 milioni) finanzia la promozione dei vini emiliano-romagnoli in paesi extra Ue. Il pacchetto è stato presentato ieri in Regione dall’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, presenti i rappresentanti dei consorzi. "Mai come in questa fase storica di incertezze, con i rischi rappresentati dai dazi, abbiamo bisogno di fare conoscere i nostri prodotti a livello internazionale, anche in nuovi mercati", dice Mammi illustrando le misure messe in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dop e Igp, pronto un piano da 14 milioni di euro

In questa notizia si parla di: milioni - piano - pronto - euro

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030.

Pronto un piano da 369 milioni di euro per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale in italia, con focus su campus e laboratori. Partecipa alla discussione

#AgendaSud, 35 milioni di euro aggiuntivi. Parte oggi la fase due del piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Giuseppe Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Dop e Igp, pronto un piano da 14 milioni di euro; Terni, stadio ‘Liberati’: 43,6 milioni di euro privati, inserimento nel piano. La dirigente: «Off balance; Filiera tecnologico-professionale: arriva il Piano Valditara da 369 milioni.

Niente privati per la piscina Argelati: “Restyling a carico del Comune, investimento di 20 milioni di euro” - Dopo tre anni di chiusura in attesa di sponsor, la Giunta Sala cambia strategia e punta sui fondi pubblici.

Veneto Orientale, 140 milioni di euro per rilanciare i tre ospedali: nel piano anche le case di comunità in fase di realizzazione - Soldi, tanti soldi, come mai si erano visti nella storia della sanità del Veneto Orientale.