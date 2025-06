Donzelli fa saltare i nervi a Bianca Berlinguer su Gaza | L’opposizione sciacalla sulla tragedia per qualche voto

In un clima di tensione crescente, Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia accusa la sinistra di sciacallaggio politico sulla crisi di Gaza, sostenendo che l’interesse non sia realmente umanitario, ma mirato a ottenere voti. La polemica si infiamma, coinvolgendo anche Bianca Berlinguer, che si scontra con le accuse. La scena politica si accende di nuove provocazioni: fino a quando durerà questa guerra di parole?

Giovanni Donzelli (FdI), a proposito della manifestazione pro Palestina, ha dichiarato che ai leader della sinistra non importa davvero di Gaza, ma interessa soltanto fare sciacallaggio politico e raccattare qualche voto. A suo dire, ne è prova il fatto che durante la. pic.twitter.comlj1btbyzzf — Davide Scifo (@strangedays82) June 11, 2025 Leggi anche “È una scemenza”: Martelli spiana la Scuderi di Avs che dà i numeri sul referendum (video). «All’opposizione interessa solo sciacallare sulla tragedia a Gaza ». L’affondo, secco e diretto, arriva dal responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in diretta su Rai3 a Carta Bianca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Donzelli fa saltare i nervi a Bianca Berlinguer su Gaza: “L’opposizione sciacalla sulla tragedia per qualche voto”

In questa notizia si parla di: donzelli - gaza - qualche - voto

Giovanni Donzelli (FdI), a proposito della manifestazione pro Palestina, ha dichiarato che ai leader della sinistra non importa davvero di Gaza, ma interessa soltanto fare sciacallaggio politico e raccattare qualche voto. A suo dire, ne è prova il fatto che durante Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Donzelli fa saltare i nervi a Bianca Berlinguer su Gaza: L'opposizione sciacalla sulla tragedia per qualche voto; «Cercavano la spallata e si sono slogati la spalla. Sciacallaggio l'invito al sì durante il corteo per Gaza». La mia intervista al Corriere della Sera; E' sempre CartaBianca, Donzelli inchioda la sinistra: La volontà di sciacallare.

Lite in diretta tra Donzelli e Bianca Berlinguer: "Basta fare i megafoni di Hamas". Lei lo zittisce in studio - Lite infuocata a Rete 4: Donzelli accusa, Berlinguer esplode in diretta.