Donne over 50 e no algoritmi | ecco identikit lavoratori vendita diretta a domicilio

Donne over 50, spesso senza l’ombra degli algoritmi, stanno riscoprendo il valore della vendita diretta a domicilio. Con un mix di esperienza, autonomia e determinazione, si affermano come protagoniste di un nuovo modo di lavorare, più libero e gratificante. Queste donne, con titoli di studio medio-alti e una forte consapevolezza del proprio percorso, stanno rivoluzionando il mondo del lavoro. Scopriamo insieme il loro viaggio verso un futuro più autonomo e soddisfacente.

(Adnkronos) – Soprattutto di sesso femminile, poco oltre i 50 anni di età, con un titolo di studio medio-alto, consapevoli della propria scelta libero-professionale e gelosi della flessibilità, dell’autonomia organizzativa che il lavoro consente loro, con ricadute positive sul benessere e sul work-life balance. Ma anche desiderosi di esprimere appieno le proprie potenzialità in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: donne - over - algoritmi - ecco

Castelfranco, due donne investite da auto mentre attraversano la strada - Modena, 7 aprile 2025 – Un tragico incidente stradale ha coinvolto due donne a Castelfranco, in via Austria.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Donne, over 50 e no algoritmi: ecco identikit lavoratori vendita diretta a domicilio; Alcaraz, il coach Ferrero rivela: Sui match point per Sinner mi ha sorriso; No, la tecnologia non è neutrale ed ecco come ha condizionato la vita delle donne.

Donne, over 50 e no algoritmi: ecco identikit lavoratori vendita diretta a domicilio - Soprattutto di sesso femminile, poco oltre i 50 anni di età, con un titolo di studio medio-