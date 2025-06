Donna travolta e uccisa da un tir a Torrette di Mercogliano | il dolore della comunità di Forino

Un tragico lutto scuote la comunità di Forino: questa mattina, alle prime luci dell’alba, una donna di 71 anni, Annamaria Miele, conosciuta come Grazia, è stata tragicamente investita e uccisa da un tir in via Nazionale Torrette a Mercogliano. Un dramma che ha sconvolto familiari e amici, lasciando un vuoto incolmabile. La speranza ora è che si faccia piena luce sulle cause di questo terribile incidente e si possa prevenire future tragedie.

È accaduto questa mattina, intorno alle ore 07:40, in via Nazionale Torrette, nel tratto in direzione Torelli di Mercogliano: un grave incidente stradale ha causato la morte di Annamaria Miele - detta Grazia - 71 anni, residente a Forino. La donna è stata investita da un autotreno per cause.

Donna investita da un tir a Torrette di Mercogliano: morta sul colpo - Una tragedia questa mattina a Torrette di Mercogliano, dove una donna è stata tragicamente investita da un tir e ha perso la vita sul colpo.

