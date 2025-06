Donna travolta e uccisa da pirata della strada a Riccione | indagini in corso

Tragedia a Riccione: una donna di 55 anni è stata tragicamente investita e uccisa da un presunto pirata della strada questa mattina. L’incidente, avvenuto in viale Settembrini, ha sconvolto la comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti. Le autorità sono al lavoro per ricostruire le dinamiche e identificare il responsabile, esaminando ogni traccia e testimonianza. Dai primi accertamenti, la verità potrebbe emergere a breve, portando giustizia alla vittima.

Una donna di 55 anni è stata travolta e uccisa da un probabile pirata della strada questa mattina a Riccione. È accaduto intorno alle 9 in viale Settembrini. La vittima, a quanto emerso, abita poco lontano dal luogo dell'incidente. Non vi sarebbero testimoni del fatto. Sul posto i carabinieri di Riccione coadiuvati dal nucleo investigativo del comando di Rimini che stanno esaminando le tracce di pneumatici sull'asfalto. Dai primi accertamenti, non vi sarebbero segni di frenata e tra le ipotesi c'è anche quella che l'investitore non si sia accorto di nulla. Sul posto, oltre al personale medico, anche i parenti della 55enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna travolta e uccisa da pirata della strada a Riccione: indagini in corso

