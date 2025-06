Donna precipita nel vano ascensore della villetta in costruzione | rischia la paralisi Il capocantiere la scarica in ospedale e mente ai medici | Investita da un pirata

Una sera a Milano, un grave incidente scuote la città: una donna cade nel vano ascensore di una villetta in costruzione, rischiando la paralisi. Mentre il capocantiere finisce in ospedale, l’attenzione si sposta su un misterioso episodio di investimento, con un uomo che mente ai medici per coprire un segreto più oscuro. La verità dietro questa intricata vicenda è destinata a sorprendere, svelando un intreccio di inganni e audaci sotterfugi.

Milano – Sera del 30 maggio, un’Audi bianca si ferma davanti all’ingresso dell’ospedale San Paolo: un uomo scende dall’auto, accompagna una donna visibilmente dolorante all’interno del Pronto soccorso e si allontana. Prima di andarsene, l’albanese riferisce ai medici di non conoscere la signora e di averla trovata in strada: “È stata investita”, la prima versione che ipotizza un conducente pirata in fuga. In realtà, sa benissimo chi è: è la proprietaria di una villetta in costruzione in zona Barona, di cui lui è il capocantiere. E la sessantottenne, si scoprirà in un secondo momento, non è stata travolta da una macchina, ma è caduta proprio nella palazzina sviluppata su due piani dove si trasferirà a breve: le informazioni raccolte dal Giorno dicono che è precipitata nel vano ricavato per l’ascensore, non ancora montato, durante un sopralluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna precipita nel vano ascensore della villetta in costruzione: rischia la paralisi. Il capocantiere la scarica in ospedale (e mente ai medici): “Investita da un pirata”

