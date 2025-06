Donna morta dopo liposuzione in studio mancava anche il defibrillatore

Una tragedia che scuote il mondo della medicina estetica: una donna di 47 anni perde la vita durante una liposuzione in uno studio clandestino, privo di attrezzature essenziali come il defibrillatore. Un caso che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sulla regolamentazione di queste strutture spesso fuori controllo. Quando sul posto mancavano anche i requisiti più basilari, come può davvero parlare di cura?

(Adnkronos) – Era un centro chirurgico 'fantasma' quello in cui operava José Gregorio Lizarraga Picciotti, 65enne peruviano, indagato per omicidio colposo insieme con un anestesista e un'infermiera per la morte di una donna ecuadoriana di 47 anni, sottoposta a liposuzione sabato scorso e deceduta in ospedale dopo essersi sentita male durante l'intervento.

