Donna morta dopo liposuzione il medico peruviano operava senza autorizzazione

Una tragica vicenda che scuote il mondo della chirurgia estetica: una donna perde la vita dopo un intervento di liposuzione effettuato da un medico peruviano senza autorizzazione, il quale continua a operare nonostante le denunce. Questa situazione mette in luce gravi lacune nell’industria sanitaria e l’urgenza di regolamentazioni più stringenti per tutelare i pazienti e garantire interventi sicuri e qualificati.

Non si è mai fermato nonostante fosse stato denunciato da alcune pazienti per lesioni in relazione ad alcuni interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna morta dopo liposuzione, il medico peruviano operava senza autorizzazione

In questa notizia si parla di: donna - morta - liposuzione - medico

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Donna morta dopo #liposuzione in studio abusivo, domani l'autopsia. Il medico era già stato denunciato da altre pazienti, una di loro al Tg2 dice "Ho visto la morte in faccia". Al #Tg2Rai ore 13,00 #11giugno Partecipa alla discussione

Chi è Jose Lizarraga Picciotti, il medico che ha operato la donna morta dopo la liposuzione a Roma https://tg.la7.it/cronaca/jose-lizarraga-picciotti-medico-donna-morta-liposuzione-roma-10-06-2025-239153… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donna 46enne muore dopo la liposuzione: tre indagati, lo studio medico era senza autorizzazione; Roma, donna muore dopo una liposuzione in ambulatorio: tre indagati | Il centro non aveva l'autorizzazione: chirurgo ha precedenti; Morta per liposuzione, nello studio mancava il defibrillatore.

Morta dopo una liposuzione, nello studio medico mancava il defibrillatore - L'appartamento, trasformato in ambulatorio senza alcuna autorizzazione, era sprovvisto di strumenti di primo soccorso e documentazione clinica ...