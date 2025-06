Donna investita da un tir | tragedia a Torrette di Mercogliano

Tragedia a Torrette di Mercogliano: un'auto, una donna e un destino tragico si intrecciano in un dramma da cui è difficile uscirne. L’11 giugno, in provincia di Avellino, un incidente stradale ha spezzato una vita in modo improvviso e devastante. I dettagli dell’accaduto sono ancora sotto approfondimento, ma il dolore e la perdita sono palpabili. Seguiteci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda e per non perdere le notizie più importanti di oggi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Travolta la mattina dell’11 giugno, inutili i soccorsi. Una donna ha perso la vita la mattina dell’11 giugno a Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino, dopo essere stata travolta da un tir. L’impatto è stato così violento che per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Dinamica dell’incidente ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, la donna è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Donna investita da un tir: tragedia a Torrette di Mercogliano

In questa notizia si parla di: donna - torrette - mercogliano - investita

Donna investita da un tir a Torrette di Mercogliano: morta sul colpo - Una tragedia questa mattina a Torrette di Mercogliano, dove una donna è stata tragicamente investita da un tir e ha perso la vita sul colpo.

Ne parlano su altre fonti

Donna investita da un tir a Torrette di Mercogliano: morta sul colpo; Investita da un tir, muore anziana a Torrette; Tragedia a Torrette, donna investita da un tir muore sul colpo.

Investita da un tir, muore anziana a Torrette - 30 del mattino, è stata travolta e uccisa da un tir lungo la statale 7 bis.

Incidente mortale a Torrette di Mercogliano, donna investita da tir: traffico bloccato - Tragedia questa mattina, intorno alle 8, a Torrette di Mercogliano, dove una donna è stata investita mortalmente da un tir.